Defibrillatore e piazza nel ricordo di Garbini

Una piazza intitolata agli Amici di Suvero e dedicata al compianto sindaco Andrea Garbini, e un defibrillatore per il borgo. A Suvero, giornata di festa e ricordo organizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno del Lions Club Colli spezzini e Audio Progress. Commozione e ricordo hanno caratterizzato l’apposizione della targa che intitola la nuova piazza agli amici di Suvero, dedicata ad Andrea Garbini, sindaco per lungo tempo del Comune dell’alta Val di Vara, scomparso nel 2020. "Innamorato come non mai di Suvero" si legge nella targa apposta a ricordo dalla popolazione, dal Comune, dal comitato dei beni frazionali e dall’associazione del Carnevale Belli e Brutti. La cerimonia si è poi spostata in via Fontana, dove è stato inaugurato un defibrillatore di ultima generazione donato dal Lions club colli spezzini con il contributo di Audio Progress, alla presenza dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone, del presidente del Lions Club Colli Spezzini Luciano Piovano e di Danilo Grasso in rappresentanza di Audio Progress. Il defibrillatore, posizionato nelle immediate vicinanze della fontana, è protetto da una teca dotata di allarme, progettata per resistere ad ogni evento atmosferico grazie ad un sistema di ventilazione controllata. Il sindaco di Rocchetta di Vara, Roberto Canata, ha rimarcato l’importanza della donazione che va a salvaguardia della vita delle persone in luoghi che non sono vicini alle arterie principali di comunicazione e che sono dunque più difficili da raggiungere per i soccorsi, mentre Luciano Piovano, ha sottolineato l’importanza della donazione che rientra negli scopi fondativi dei Lions.