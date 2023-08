Deejay in piazza della Pace per una serata a ritmo rap

SANTO STEFANO MAGRA

Una serata a ritmo di rap. Questa sera, martedì, a Santo Stefano Magra in piazza della Pace si passa dalle parole della rassegna ’Percorsi’, appena terminata, a quelle del genere musicale molto amato soprattutto dai giovanissimi attraverso le performance di Dj Double S, Dani Faiv, Enrico Bisi e Damir Ivic. "L’idea di questa serata – ha spiegato l’assessore al cultura Paolo Ruffini – nasce dalla volontà di creare un ponte tra noi cosiddetti ‘boomers’ e i giovani attraverso la musica rap molto in voga tra i ragazzi. Lo faremo con l’aiuto di un giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Damir Ivic".

Gli ospiti della serata tra parole e musica saranno Enrico Bisi, attore, regista cinematografico e autore, Dj Double S, disc jockey italiano noto anche come Mais Appeal, pseudonimo di Rino Costante e fondatore della casa di produzione cinematografica Base Zero di Torino che ha collaborato con artisti nazionali del calibro di Neffa, Marracash ed attualmente supporta Fabri Fibra nei live di tutta Italia. Sul palco martedì anche Dani Faiv, cantante spezzino ormai trapiantato a Milano e affermato a livello nazionale. "L’incontro – conclude Ruffini – punta a far conoscere meglio i protagonisti di questo genere musicale che domina tra i più giovani per aiutarci a capire come nascono le loro canzoni, il loro vissuto e il pubblico sarà protagonista in quanto potrà intervenire nel corso della serata avanzando domande e curiosità". In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’opificio ex Calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra.