Decolla il progetto ideato da Asti ’Casa Bellani’ residenza di artisti

‘Casa Bellani’ è realtà. O meglio, lo sarà concretamente fra quattro mesi. Come annunciato nei mesi scorsi, il Comune di Pignone ha avviato un progetto di riqualificazione di ampia portata di alcune strutture comunali e dei sentieri che anticamente collegavano i Comuni della Val di Vara e le 5 Terre. All’interno di questo progetto, nell’ambito turistico culturale, il ministero dei beni culturali ha apprezzato particolarmente l’idea di realizzare una struttura, nel centro storico del paese, chiamata ‘Casa Bellani’, che sarà utilizzata dal prossimo mese di settembre per ospitare artisti di fama internazionale in residenza. "’Casa Bellani’, ideata da Paolo Asti, presidente di Startè (parte del progetto approvato dal ministero, ndr) – precisa il sindaco di Pignone –, non è soltanto un omaggio all’artista Gino Bellani, che qui aveva il suo luogo di nascita e il vero e proprio luogo del cuore. Costituirà, infatti, un importante volano turistico culturale per tutto il comprensorio grazie alla presenza di artisti che, uno dopo l’altro, provenienti da continenti diversi, verranno a risiedere e produrre la propria arte ispirati dal nostro meraviglioso borgo e dalla natura che lo circonda".

La prima ospite sarà l’artista multidisciplinare Patricia Dinu che, dopo la prestigiosa carriera di modella, è oggi una fotografa di fama internazionale che sapientemente aggiunge alle immagini realizzate con la sua macchina fotografica (è specializzata nell’uso di camere a infrarossi) anche interventi pittorici all’acquarello realizzando opere uniche di grande potenza ed emozione. "Voglio ringraziare il sindaco di Pignone – ha commentato Asti – che ha voluto coinvolgermi in qualità di curatore di questo importante progetto artistico, ma soprattutto credere nell’importanza dell’arte per la promozione del territorio. La residenza artistica infatti prevede che la fonte ispiratrice delle opere realizzate in residenza, siano proprio i luoghi che ne offrono l’ospitalità, così che gli stessi abbiamo nelle opere un positivo moltiplicatore della loro conoscenza nel mondo". Da aggiungere che, in cambio dell’ospitalità in residenza, gli artisti lascino almeno un’opera che entrerà a far parte del patrimonio dell’amministrazione e che, nel corso dell’anno successivo alla residenza, verrà realizzata una mostra delle opere che saranno realizzate. "Sono veramente felice di poter dedicare il mio lavoro a questi luoghi meravigliosi – conclude Patricia Dinu – . Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare perché già comincio a sentire un’energia positiva capace di ispirare il mio lavoro. Ringrazio il sindaco e Startè con la sua rete di curatori internazionali, che mi hanno selezionata per questa residenza".

Marco Magi