’Danno erariale’ Parte denuncia a Corte dei Conti

Presunti danni erariali, a Porto Venere il candidato a sindaco Paolo Negro bussa alla Corte dei Conti per chiedere di fare piena chiarezza. Il candidato della lista civica ‘Fezzano, Porto Venere, Le Grazie’ si è recato a Genova per "denunciare contenziosi evitabili che gravano sul bilancio comunale". La lista civica punta il dito in primis sulla "disorganizzazione del personale comunale".

E ancora, su un presunto danno erariale legato al "reiterato sperpero di risorse pubbliche. Le sconfitte del Comune su via Colonna, ristoranti Bocche e Torre di Venere, via Crocetta, concessioni demaniali ed ex scuola Ravecca, sono solo gli ultimi esempi di una condotta amministrativa che ha commesso errori contrattuali. Altro danno erariale che si è concretizzato riguarda la partecipazione, in particolare a seguito del cospicuo affidamento a cooperativa che non si è tramutato nelle redazione del Puc scaduto nel 2012. Un ultimo problema riguarda gli eventi culturali, costati oltre un miliardo di vecchie lire nell’ultimo quinquennio. Alla luce di queste situazioni nelle deleghe a personale, attività produttive, partecipazione e cultura, la Lista civica ha chiesto formalmente le dimissioni dell’assessore competente".