Daniele Silvestri canta l’Estate X Concerto stasera in piazza Europa

È uno dei concerti più attesi dell’Estate Spezzina quello di stasera di Daniele Silvestri. Il cantautore, con la tappa del suo tour ‘Estate X’, sarà protagonista del live che chiude la rassegna estiva dei concerti organizzati dal Comune. Daniele Silvestri, ha già segnato il tutto esaurito nelle piazze che prima di quella spezzina davanti alla cattedrale, lo hanno ospitato. L’appuntamento è in piazza Europa, dalle 21.30 con il mitico cantautore di ‘Salirò’, che questa volta non... andrà di fretta e farà ballare il pubblico con tutti i suoi più celebri successi, da ‘Le cose che abbiamo in comune’ a ‘La paranza’, passando per ‘Gino e l’alfetta (vado di fretta)’, per poi proporre i suoi nuovi lavori contenuti nell’album ‘Disco X’ , uscito il 9 giugno. Il decimo disco di inediti, X come dieci, ma anche come ‘qualsiasi’, non meglio specificato o in qualche modo misterioso. Dieci canzoni che si sono scelte un po’ da sole per poi diventare inseparabili, nonostante provenienze decisamente diverse e distanti. Dieci storie, alcune delle quali hanno voluto altre voci a raccontarle, e così tra gli ospiti del disco troviamo – in rigoroso ordine alfabetico – Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg mc, Fulminacci, Giorgia, i Selton e Wrongonyou. Per Silvestri sarà una gioia poter essere presente, coinvolgere un pubblico intergenerazionale e far risuonare in tutta la piazza, la sua numerosa produzione musicale.

Daniele Silvestri, classe ‘68, in attività dal 1994, cantautore amatissimo che vanta numerose collaborazioni con musicisti come Niccolò Fabi, Max Gazzè, vincitore già da giovanissimo, di numerosi e prestigiosi premi quali il premio ‘Volare’ (per la canzone ‘L’uomo col megafono’), assegnatogli dalla critica al Festival di Sanremo, edizione del 1995, e l’anno successivo premiato con la Targa Tenco per la migliore canzone dell’anno con ‘Le cose che abbiamo in comune’ (l’anno prima aveva già ricevuto lo stesso premio ma per il miglior album d’esordio). Una vita fatta di successi e tessuta di rapporti con grandi artisti, non solo del panorama della musica, come ad esempio Rocco Papaleo protagonista di videoclip dello stesso cantautore. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma online Ticketone.it e al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12, oltre che direttamente in piazza Europa a partire dalle 18.30 fino a inizio concerto. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0187 727521 o inviare una mail a [email protected]

Marco Magi