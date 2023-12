Dangerous. Chickens alla Skaletta

Un grande ritorno segna l’atteso evento che animerà la Skaletta Rock Club questa sera: sarà quello dei Dangerous Chickens, che dopo ben sette anni calcheranno di nuovo un palco con il loro garage punk. Manuel, batterista dei Manges, e Max, ex chitarrista della band, "che della mentalità e attitudine hanno fatto un tratto distintivo" sottolineano gli organizzatori, saranno la ciliegina sulla torta dell’ottava edizione del Punk Rock Mentality. Insieme a loro, si esibiranno altri tre gruppi, sempre nel segno di questo genere musicale di casa alla Skaletta Rock Club: gli esplosivi The Slurmies, in arrivo dal Veneto, The Fins, old school da Arezzo e non mancherà un esordio, quello dei giovanissimi ‘locals’ Iops, che portano avanti la lunga tradizione dei ’Las Pezia Rockers’ cresciuti in riva al golfo. Debutto, questa volta ai piatti, anche per Cherrycola, che si alternerà ai live con il suo dj set. In occasione del Punk Rock Mentality, spazio anche all’arte figurativa: oltre alla locandina, realizzata da Riccardo Bucchioni, in mostra ci saranno i disegni di Tommaso Nava, illustratore canturino. Serata al via alle 20, ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

Chiara Tenca