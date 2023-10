Dall’albero delle ciliegie è nato il ’Gustalibro’. Nuova sede e pagina social

L’albero delle ciliegie ha portato nuovi frutti. Dall’idea nata nel 2002 dalle insegnanti della scuola primaria di Ponzano realizzando il progetto di lettura chiamato proprio "Albero delle ciliegie" all’interno dell’istituto per promuovere la lettura e riservato agli alunni di tutte le altre scuole si è arrivati al "Gustalibro" aperto a tutti gli appassionati. Il baratto dei volumi nuovi e usati ha preso il volo e da qualche giorno il gruppo dei volontari ha aperto una nuova sede. Dallo spazio in uso dal 2008 all’interno della galleria La Fabbrica del centro commerciale di Santo Stefano Magra infatti si è passati in viale Pozzoli. L’altro pomeriggio il locale ottenuto in comodato d’uso da un privato è stato inaugurato alla presenza di tanti amici, insegnanti dell’istituto comprensivo "Fabrizio De Andrè", ex docenti, volontari, genitori di alunni e amministratori del Comune di Santo Stefano Magra. Gli organizzatori hanno ricordato nel corso della cerimonia di inaugurazione gli intensi e emozionanti 15 anni di attività e l’appuntamento che si svolge il primo venerdì di ogni mese per un totale di 10 incontri all’anno.

Per ogni apertura del baratto si alternano ben otto volontari alcuni rappresentanti l’associazione Nuove Direzioni per garantire assistenza e supporto al pubblico e per sistemare nel minor tempo possibile i libri che entrano. I testi scambiati fino a oggi in ogni incontro sono circa 1500 e la biblioteca che si è formata raccoglie più di 12 mila volumi di 20 sezioni differenti: grandi, bambini, testi scientifici, oltre ai classici, romanzi, gialli e fantasy. Nel frattempo è stata creata anche una pagina social per informare gli assidui frequentatori di tutte le novità. Il grande successo ottenuto negli anni ha suggerito ai promotori del "Gustalibro" di avere a disosizione una sede stabile che nell’occasione dell’appuntamento mensile sarà aperta per tutto il giorno. Ogni utente riceverà una borsina appositamente realizzata dall’illustratrice Elena Della Rocca. Tutti i libri in giacenza, molti dei quali donati, sono suddivisi per tematiche di riferimento e conservati in spazi appositi per rendere agevole il percorso di ricerca dei lettori e di chi vorrà avvicinarsi all’originale patto educativo di comunità.

