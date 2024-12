Dalla parte del cuore. Un defibrillatore in dono a Migliarina

Il quartiere di Migliarina, da mercoledì, ha un suo defibrillatore. Merito della donazione del nido d’infanzia ‘Il bruco birichino’ di via Falconi. "Ogni anno, a novembre, mese nel quale si celebra la Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – spiegano le maestre – organizziamo una ‘Bruco-lotteria’, in cui viene definito un numero prestabilito di biglietti, ognuno di questi associato a un premio: una lotteria atipica, in cui chiunque partecipi, vince". I premi vengono realizzati e forniti gratuitamente da alcuni artigiani, per professione o passione. "Ogni anno devolviamo l’intero ricavato ad associazioni che operano nell’ambito dell’infanzia. L’anno scorso, invece, abbiamo deciso di destinare la raccolta all’acquisto di un defibrillatore, da donare e mettere a disposizione del quartiere di Migliarina, dove ha sede il nostro nido".

Ad inaugurarlo, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Giulio Guerri; alla visita erano presenti anche l’assessore Lorenzo Brogi e una rappresentanza della Pubblica assistenza della Spezia – che si farà carico del controllo periodico del macchinario – tra cui il presidente Tiziano Battaglini. Il defibrillatore è stato quindi donato al Comune ed installato sulla pubblica via, a pochi passi dall’ingresso dell’asilo e sarà fruibile sia dalla struttura stessa, che dalla cittadinanza. "Il defibrillatore è uno strumento salvavita fondamentale – dichiara Peracchini – ed è essenziale che ogni quartiere ne abbia. Ringrazio il personale dell’asilo Bruco Birichino per questa generosa donazione, un gesto di grande altruismo e sensibilità verso la comunità, e la Pubblica assistenza per il prezioso impegno nella manutenzione dei dispositivi, garantendo che siano sempre pronti all’uso". "Ringraziamo di cuore – aggiunge Guerri – i promotori di questa iniziativa per aver fatto alla nostra comunità un dono così prezioso. Come amministrazione, siamo impegnati a favorirne la presenza più diffusa possibile. Il prossimo defibrillatore sarà installato fra pochi giorni a Fabiano Alto".

Marco Magi