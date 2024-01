Dalla fabbrica al porto. Nuovi progetti formativi per profili più qualificati

Scuola nazionale trasporti e logistica, nell’ambito dell’ambizioso progetto di ottimizzazione del processo ‘dalla fabbrica al porto’, ha predisposto un programma di formazione mirato a sviluppare e integrare nuove figure professionali nel settore dell’economia del mare. Il progetto è concepito per mettere in evidenza l’importanza di una catena di competenze specializzate che lavorano sinergicamente per garantire un flusso operativo efficiente e affidabile. Senza alcun impegno preventivo necessario, le imprese potranno disporre, nel breve-medio periodo, di profili formati e qualificati, pronti per essere inseriti in azienda tramite stage, tirocini, od altre forme contrattuali di lavoro subordinato. Le figure individuate sono: tecnico delle spedizioni marittime, operatore logistico specializzato in scorta tecnica, operatore polivalente terminal portuale, tecnico doganalista e logistic manager. Nell’ultimo triennio Scuola nazionale trasporti e logistica (in foto il presidente Piergino Scardigli) ha insistito sulla realizzazione di progetti formativi rivolti a giovani in cerca di lavoro, con un approccio direttamente orientato ai piani di sviluppo e di crescita da parte delle imprese. I soli progetti assunzionali hanno portato alla realizzazione di oltre 10mila ore di formazione, con il coinvolgimento di oltre 180 allievi e 146 assunzioni dirette già avvenute in azienda.