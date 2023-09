Dal Rex al Nastro Azzurro. Un viaggio nel tempo a ’Lerici legge il mare’

Giornata intensa, quella odierna, per la rassegna ‘Lerici legge il mare’, che si apre alle 10.45 con la tavola rotonda ‘I parchi del mare, quali sfide per il futuro’, in piazza Garibaldi. Si passa poi alle 11.30, con ‘Il Rex: 90 anni dalla conquista del ‘Nastro Azzurro’’, con ospiti Francesco Tarabotto della Società marittima di Mutuo soccorso di Lerici (organizzatrice della kermesse), Flavio Testi e Pietro Colotto, mentre alle 15.15 l’esperto escursionista Roberto Mezzacasa propone la guida ‘Golfo della Spezia e Promontorio del Caprione. Le più belle escursioni tra monti e mare’. Sempre nel pomeriggio, alle 16.15, le nuove specie aliene nei nostri mari, in un Mediterraneo che cambia, un tema di cui parlerà Lorenzo Merotto, introdotto da Paolo Varella. Torna invece a Lerici Mario Dentone, con un nuovo romanzo, ‘Un marinaio - 1. La moglie del capitano’, primo capitolo di una trilogia presentato alle 17.15, con l’introduzione di Bernardo Ratti (curato della rassegna lericina). Un romanzo di avventura, ‘Ettore, non andare’ di Gian Andrea Rolla (introdotto da Augusto Pessina e accompagnato da Alberto Scapini, che leggerà alcuni brani del libro), per l’appuntamento delle 18.15, mentre alla sera, alle 21.15, ecco ‘Genova e il mare, dal Medioevo ai Palazzi dei Rolli’, un incontro con Antonio Musarra e Giacomo Montanari, tra i prrincipali sotrici italiani; ne parlano con Margherita Manfredi, dopo la presentazione di Ratti. Oggi alle 17.15, si terrà anche il laboratorio itinerante di biologia marina per bambini di tutte le età, con Marta Musso. Questo, invece, il programma degli imbarchi (che possono variare o essere annullati causa condizioni del mare) sul Leudo Zigoela: alle 10 Nello Scavo e Vittorio Alessandro, alle 15 Paola Catapano e alle 17 Roberto Mezzacasa. E sulla Goletta Pandora: alle 10 visita a bordo dei ragazzi del Centro Antares, alle 15 Mario Dentone e alle 17.30 Lorenzo Merotto.

Marco Magi