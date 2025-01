Dal ponte cade una lastra. Traffico in tilt e lunghe code. La Variante Cisa va nel caos

Traffico in tilt, code di auto e clacson che suonavano all’impazzata intorno all’ora di pranzo in una delle principali via di raccordo di Sarzana. Nella tarda mattinata, intorno alle 12.30, i segni di cedimento di una lastra del ponte che sovrasta via Cisa, a pochi passi dalla rotatoria con l’aeroplano in direzione Santo Stefano, hanno scatenato momenti di apprensione tra i passanti. Immediato l’intervento della polizia locale che è prontamente intervenuta sul posto transennando il passaggio da via Aurelia in direzione via Cisa e viceversa, per impedire il transito delle vetture ed evitare che l’eventuale cedimento della lastra di ferro posizionata sul soffitto del sottopasso potesse provocare danni a cose o a persone. Repentino anche l’intervento degli operai di Rete Ferrovie Italiane che nel giro di un’ora dalla segnalazione, si sono recati sul posto per effettuare l’intervento di ripristino della lastra che mostrava segni di cedimento. Intorno alle 13.30 sono intervenute anche diverse volanti della Polizia locale e della Polizia di Stato per monitorare la situazione. La chiusura di via Cisa nel tratto che dalla Basko conduce alla rotatoria che collega via Cisa alla variante Aurelia in via precauzionale, ha consentito agli operai di effettuare i lavori di ripristino nel minor tempo possibile, riportando presto la situazione del traffico alla normalità.

Trattandosi dell’ora di pranzo e di una delle vie più trafficate della città, si è verificato qualche disagio per la viabilità, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi possibili. Sull’episodio L’amministrazione comunale fa sapere che a partire dalle 14, non appena concluso l’intervento di messa in sicurezza della lastra e in attesa di ulteriori accertamenti, via Cisa è stata riaperta al transito veicolare.

Elena Sacchelli