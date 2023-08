Dal barocco italiano a... Chopin Rovini in concerto alla Fortezza

Nuovo appuntamento domani, venerdì 4 agosto, con il 28° festival pianistico "Città di Sarzana", consolidata kermesse che porta la classica nella Val di Magra: alle 21.15 nel salone porticato della Fortezza Firmafede, si esibirà il pianista Federico Rovini, già direttore del Conservatorio Puccini della Spezia, ruolo che attualmente ricopre al Mascagni di Livorno. "Dal barocco italiano a…Chopin" il titolo del concerto, con cui il maestro ripercorrerà le tappe di un percorso che partirà da Domenico Scarlatti, passando per il virtuosismo di Giuseppe Martucci e Franz Liszt, per concludersi con la poesia del compositore polacco Fryderyk Chopin. Il protagonista di questa serata della rassegna organizzata dall’associazione musicale Il Pianoforte con il patrocinio del Comune di Sarzana, che segue quella del Duo Maclè formato dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, è solista e camerista ed è stato ospite di importanti associazioni ed istituzioni musicali, in Italia quali il Festival Pucciniano di Torre del Lago, e all’estero, dove si è esibito in Romania, Lussemburgo, Spagna, Francia, Russia, Germania, Cina, Austria, Stati Uniti. Nel suo repertorio, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rachmani.