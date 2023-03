Dai fondali marini alle stelle sullo sfondo dell’arte

La Rotonda di Ria si è rivelata splendida location per la quarta tappa del progetto itinerante “Un mare di stelle - Dal microscopico all’infinitamente grande". Gli esseri viventi dei fondali marini, stelle e pianeti che punteggiano la volta celeste sono stati indagati con miscoscopi e telescopi. All’iniziativa di Scienza condivisa – curata dal progetto Percorsi nel Blu dell’Istituto ISA2 della Spezia-Portovenere, Associazione Astrofili Spezzini e Società Astronomica Lunae – hanno partecipato diversi cittadini, studenti e famiglie accomunati dalla passione per la Biologia e l’Astronomia. L’evento di divulgazione scientifica fa parte di un progetto itinerante a lungo termine che, ricercando nella meraviglia della scoperta delle forme di vita marina e della sfera celeste, si focalizza sull’importanza di poter creare occasioni-stimolo di Scienza partecipata ed indirizzare l’attenzione del pubblico ad un’osservazione più consapevole della natura. In occasione delle esplorazioni marine e celesti, apertura straordinaria notturna del Cantiere della Memoria per la visita alla mostra di opere grafiche di Nicola Micali dedicate ai palombari di tutti i tempi. E così il viaggio, vestito di arte, si è spinto fino agli abissi.