Dai convegni alle camminate. Comuni e associazioni uniti nel segno della sensibilizzazione

Tantissime le iniziative organizzate per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza alle Donne. Alla Spezia, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni volte a promuovere una cultura di genere e la non violenza. Domani dalle 9 alle 13 in piazza Beverini, in collaborazione con la Polizia di Stato, Centro Irene e Palla alle donne, si terrà, l’iniziativa ’Questo non è amore’ che vedrà personale qualificato dare informazioni sul tema. Alle 10.30 in Sala Dante si terrà un Consiglio comunale straordinario che sarà aperto con l’Inno d’Italia eseguito dagli studenti del Liceo musicale Cardarelli e la relazione del primo dirigente della Divisione anticrimine della Polizia, Gianpaolo Orditura, cui seguirà un altro intermezzo musicalo a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo 4. Al termine, sul palco si alterneranno gli studenti del Liceo classico Costa, dell’istituto Da Passano-Fossati, della scuola media Formentini e Cervi che presenteranno elaborati, letture e rappresentazioni teatrali. Dalle 17 alle 17.30 sempre in Sala Dante ci sarà una rappresentazione teatrale ’Le Donne sono Fatte’ a cura di Etrusco Catozzi. A Sarzana, il sindaco Cristina Ponzanelli, accompagnata da Daniela Delucchi presidente dell’Associazione Vittoria, deporrà alcuni mazzi di fiori nei luoghi che Sarzana ha voluto intitolare a donne simbolo o vittima della violenza. Per richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza sul tema dei femminicidi le mura di palazzo Roderio saranno illuminate di colore rosso. Sempre domani, alle 18, presso il Chiostro di San Francesco, si terrà l’inaugurazione della Mostra Emozionale Sally, con opere di Monica Beyerle, organizzata dall’Associazione Vittoria, da Nuovo Spazio Barontini con il patrocinio del Comune e dedicata proprio al tema della violenza sulle donne.

’Sono così...Uomini che raccontano le donne’ è invece il titolo della tavola rotonda organizzata dal centro antiviolenza Irene a Follo, domani alle 17.30 nella struttura polivalente di piazza Garibaldi. Prevista una serie di interventi maschili (tra cui quello del dottor Piermarco Passani, dirigente di Asl 5, di Rosario Izzo, referente della Croce rossa italiana e dell’assessore spezzino Giulio Guerri) che, moderati da Michela Ricci Ceffinati, responsabile del centro antiviolenza Irene, affronteranno i propri ambiti in chiave femminile. Ad Arcola, stamattina alle 10, prevista una camminata in corteo da piazza Due Giugno fino a Piazza Muccini, organizzata dal Comune di Arcola, con l’associazione Vittoria, e Network Family. Tanti gli eventi anche a Vezzano. Questa mattina dalle 10.30 la "Camminata in rosso" dal piazzale della stazione ferroviaria fino via Aurelia dove sarà inaugurato il pannello "Giù le mani dalle donne"alla fermata del bus. Domani alle 9.30 nella Sala Civitico di via Verdi protagonisti gli studenti della scuola media di Vezzano Capoluogo e Prati con la proiezione del video "Le Figlie sono come le madri" di Lisa Castagna. Seguirà un confronto dei ragazzi con Vanessa Isoppo, psicologa e psicoterapeuta. Alle 17 sempre nella Sala Civitico avrà luogo la presentazione del libro "Come farfalle nella ragnatela" di Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione. A Castelnuovo, oggi alle 17.30, al centro sociale di Molicciara l’associazione Vittoria terrà il reading ‘Il contrario dell’amore’ di Kraken teatro, storia basata su un’esperienza realmente vissuta. A Luni, il Comune ha organizzato un incontro di conoscenza e sensibilizzazione affidato a Diana Brusacà, presidente del Tribunale della Spezia: appuntamento nella sala consiliare alle 17.