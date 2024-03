’Da Vivaldi a Piazzolla’, note di fisarmonica nella chiesa metodista

‘Da Vivaldi a Piazzolla’ è il titolo del concerto che è in programma oggi nella chiesa metodista di via Da Passano. Protagonista, dalle 18, il virtuoso fisarmonicista Gianluca Campi, riconosciuto dalla critica musicale come ‘il Paganini della fisarmonica’. Genovese, da tempo residente nello Spezzino, Campi è un concertista eclettico, capace di spaziare con il suo strumento dagli spartiti classici alla colonne sonore dei film alle più celebri arie del tango argentino. Classe ‘76, a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, sotto la direzione di Giorgio Bicchieri, e armonia,con Paolo Conti. A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica ed in seguito al campionato italiano, dove si è classificato nuovamente al 1° posto, riscuotendo enorme successo. A 13 anni ha ricevuto i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un enfant prodige, poi numerosi altri i maestri che lo hanno seguito. Dal 2005 insieme al pianista Claudio Cozzani ha formato il Duo Gardel, che svolge intensa attività concertistica, mentre tra le varie collaborazioni anche quella col grande cantautore di fama internazionale Bruno Lauzi. Attualmente è l’unico esecutore al mondo della fisarmonica Liturgica ‘M. Dallapè’ e ha inciso vari cd: in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un disco interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per fisarmonica i Capricci e i Concerti del grande compositore genovese. Quest’incisione ha ricevuto varie segnalazioni da riviste specializzate ed in particolare dalla celebre rivista ‘Musica’. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica, è infatti docente al Centro musicale genovese Mancini e tiene masterclass in varie città italiane e tedesche. Nel programma dell’evento odierno anche il Concerto in fa minore ‘L’ Inverno’ di Vivaldi, Ich ruf’ Zu dir, Herr Jesu Christ di Bach, Habanera dalla Carmen Fantasy di De Sarasate, Danza ungherese di Brahms, Gabriel’s Oboe di Morricone e Libertango di Piazzolla. m. magi