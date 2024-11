Da Smood suona Into the Groove

Appuntamento con la grande musica dal vivo stasera allo SmooD - Sign music desk di Ceparana. Dopo il grande successo del maggio scorso, torna a grande richiesta Into the Groove, il più grande tributo alla regina del pop, Madonna. La cena inizia alle 20, il concerto alle 22. Roberta Torresi (con la sua band) è una protagonista di prima qualità, con ben 23 cambi d’abito che renderanno lo show ancora più dinamico e ancor più vicino a quelli portati sui palchi di tutto il mondo dalla carismatica cantante di chiare origini italiane, che ci ha sempre stupito ogni qual volta si presenta con un nuovo spettacolo. Il gruppo vanta innumerevoli apparizioni sui palchi più importanti d’Italia ed è reduce da una tappa in Belgio, dove ha riscosso l’ennesimo successo. Nella precedente occasione allo SmooD, Torresi fu interprete di uno show mozzafiato. Informazioni e prenotazioni al numero 328 7671213.