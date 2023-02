Da Pin il nuovo singolo di Ser con la violinista Elena Cirillo

Nuovo appuntamento con la serata del Pin discoparty 70, 80 e 90 nella Pinetina dei giardini. Stasera si inizia alle 20 con l’apericena ed in consolle il dj Claudio Cattaneo, mentre come special guest ecco Ser, che presenterà il nuovo singolo, accompagnato dalla violinista Elena Cirillo. Marco Di Lauro, in arte Ser, ha iniziato a scrivere canzoni all’età di 16 anni, invogliato dall’ascolto del cantuautorato italiano, ma, soprattutto, dalla musica rap. Grazie all’incontro con Elena Cirillo, inizia a studiare canto nella sua scuola e comincia una collaborazione a tutto tondo. Prende così forma un progetto musicale a 360 gradi, influenzato dai generi rap e pop. Ser vanta una collaborazione di spicco come il brano dal titolo ‘Non Piangere stanotte’, realizzato con Savage, aka Roberto Zanetti. Dalle 22.30 l’ingresso è libero. Info: 338 4534695.