Da Parigi a Voltri, Cauchefer-Choplin per ’Arte e musica nelle chiese’

Dalla chiesa di Saint-Sulpice a Parigi alla chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo di Voltri. Con l’esibizione dell’organista francese di fama mondiale Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, prosegue stasera alle 21 il IV Festival organistico internazionale di Genova ‘Arte & Musica nelle chiese della Superba’, promosso dall’associazione ‘Rapallo Musica’ con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre, che quest’anno ospita esclusivamente artiste donne. In questa occasione è quindi possibile ascoltare l’organo a trasmissione pneumatica ‘Carlo Vegezzi Bossi’ di Torino del 1902 (successivamente modificato ed ampliato da Arturo Pedrini nel 1967 e dalla Ditta Brondino Vegezzi Bossi nel 1987) in un ampio repertorio incentrato su composizioni di autori francesi, che si concluderà con un’improvvisazione in stile sinfonico su un tema fornito dal pubblico. Sophie- Véronique Cauchefer-Choplin è considerata una fuoriclasse nella pratica dell’improvvisazione, specializzazione per cui nel 1990 è stata la prima donna a vincere il secondo premio in improvvisazione al Concorso Internazionale d’Organo di Chartres. Nel 2008 è stata nominata insegnante di organo al Royal College of Music di Londra. Nel 2017, come parte di una serie di concerti a Saint-Sulpice, ha improvvisato per la prima volta su un film muto, mentre nel 2023 è stata invitata al Jazz Festival di Saint Germain des Près e ha tenuto un concerto con Rhoda Scott a Saint-Sulpice, creando un ponte tra la musica classica, il jazz, il gospel e la pratica improvvisativa. Inoltre, il 14 luglio dello scorso anno, è stata nominata Chevalier de la Légion d’Honneur con decreto presidenziale. Grazie al suo contributo allo sviluppo dei linguaggi espressivi contemporanei, il concerto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto ‘Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani’. L’ingresso è libero e gratuito.

m. magi