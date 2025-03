Da Mirandola al profondo Sud

Nato a Mirandola, comune del Modenese, nel gennaio del 1961, Andrea Cantadori è prefetto alla Spezia dal 9 dicembre dell’anno scorso. Una laurea in Scienze politiche – indirizzo internazionale – conseguita all’Università di Firenze, pubblicista iscritto all’albo dei giornalisti del Lazio, ha all’attivo collaborazioni con quotidiani italiani e stranieri e riviste di settore. Coautore dell’Enciclopedia del diritto (Cedam) per la quale ha curato alcune voci, ha pubblicato per le edizioni Falzea il romanzo storico ’La tragedia di Pentidattilo’. Dal 2014 al 2020, sotto il coordinamento dei ministri dell’Interno Alfano, Minniti, Salvini e Lamorgese, è stato commissario straordinario in diversi Comuni del Sud Italia, alcuni dei quali – San Calogero (Vibo Valentia), Monte Sant’Angelo (Foggia), Parabita (Lecce) – sciolti per mafia. Prima di approdare in riva al Golfo ha svolto per un anno l’incarico di viceprefetto vicario a Milano.