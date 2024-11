Da Groove i personaggi dei cartoni

Oggi e domani a Groove, in Calata Paita, è prevista una reunion di personaggi dei cartoni animati: Topolino e Peppa Pig, Gatto Silvestro e Bugs Bunny, ma anche Coccinella e Orso (direttamente da ‘Masha e Orso’). Appuntamento per incontrarli, in entrambi i giorni, dalle 14 alle 16.30, mentre domani, già dalla metà della mattinata, si potrà partecipare ai giochi di una volta – fra tiro alla fune, salto della corda, pampano e non solo – e pure saltare sui tappeti elastici (a cura della ditta Lazzari), grazie all’animazione offerta dai promotori del consorzio che gestisce l’area. Insieme ai personaggi della Disney, della serie Looney Tunes e della serie nata da una favola – che regaleranno ai piccoli tante caramelle –, ci si potrà scattare tante fotografie. Sarà a disposizione, un servizio di scatto e stampa immediata delle immagini, presentato dalla fotografa Francesca. Inoltre, oltre alle classiche proposte gastronomiche, merende per i bambini, fra crepe, pancake, popcorn e zucchero filato.