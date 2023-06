Da Fincantieri il sottomarino per la Marina

La costruzione del terzo sottomarino di nuova generazione relativo al programma U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare e assegnato a Fincantieri, ha ricevuto l’approvazione parlamentare e proseguirà L’iter amministrativo. Il programma, che comprende due battelli contrattualizzati nel 2021, prevede anche la realizzazione del Training Center, ed è gestito da Occar (Organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti). I primi due battelli saranno consegnati nel 2027 e nel 2029, con il taglio lamiera della seconda unità previsto per il prossimo sei giugno. I sottomarini U212NFS saranno altamente innovativi, con significative modifiche progettuali tutte sviluppate autonomamente da parte di Fincantieri in accordo ai requisiti della Marina Militare.