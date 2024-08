Da Di Serio a Elia ed Esposito. Poi Soleri, Falcinelli e Verde. Tutti gli uomini di D’Angelo

Giuseppe Di Serio, Salvatore Elia, Francesco Pio Esposito, Diego Falcinelli, Edoardo Soleri e Daniele Verde. Mettiamoli giù così, semplicemente in ordine alfabetico, senza guardare curriculum, gol, presenze. Niente. Solo per non fare torto a nessuno. Il tecnico aquilotto Luca D’Angelo ha davvero, in questo campionato che approccia fin dall’inizio (la scorsa stagione era subentrato a Massimiliano Alvini alla quattordicesima di andata, nominato a metà novembre), grande possibilità di scelta.

Spesso, durante i lunghi percorsi, come quelli della Serie B, ci sono vari momenti con cui confrontarsi: infortuni, cali di forma, questioni tecnico-tattiche e pure psicologiche. Ma avere a disposizione un carnet ampio in quel modo, potrà dare la possibilità al mister di giocarsi più carte. Sarà anche la possibilità per ogni pedina del reparto avanzato, di poter incidere anche a gara in corso. Perché escludendone tre a caso, gli altri che faranno poi il loro ingresso dalla panchina, hanno gli stessi valori dei titolari. C’è chi ha pochi gol, ma sa far avanzare la squadra come Esposito, o chi sa fare quello stesso lavoro, con più esperienza e recuperando anche qualche fallo in più, come Falcinelli. Sempre al centro dell’attacco ci si attende molto dal più giovane dei fratelli Esposito, ma è così pure per Soleri e Di Serio, che hanno già dimostrato il loro valore (il primo soprattutto in altri club, nonostante un primo passaggio, da giovanissimo, proprio tra gli aquilotti; il secondo lo scorso campionato con la maglia bianca). Discorso a parte per Elia, un’ala, che è stato costretto a fare spesso da terzino nel campionato passato, per problemi di organico, ma che è vero funambolo sulle fasce e non solo. E Verde? Lui rimarrà? Il suo contratto è troppo oneroso, ma si può davvero fare a meno di lui? E Daniele se ne andrebbe per un’offerta vantaggiosa o è sempre legatissimo alla nostra città? Domande alle quali è difficile rispondere, ma che non scalfiscono il valore di una punta che può svariare su tutto il fronte dell’attacco e che, sebbene possa avere qualche pausa durante la partita, può cambiarne all’improvviso l’andamento con una fiammata delle sue.

Marco Magi