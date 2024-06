Da Castè a porto Mirabello

Dai monti al mare, un viaggio che porterà un segmento della rassegna estiva di appuntamenti culturali e musicali, che tradizionalmente si svolge nell’antico borgo di Castè, a Porto Mirabello. La curatrice del progetto in Val di Vara è Serenella Messina (presidente di CastèVive!, associazione nata per la tutela e la promozione di Castè) che, grazie a un’importante esperienza pluriennale e alle sue competenze nell’ambito della comunicazione e del marketing, ha saputo valorizzare lo sviluppo turistico e culturale di quello storico paese. Questa partnership, promossa dalla direttrice di Porto Mirabello, Claudia Guerra, e accolta con entusiasmo dai membri dell’associazione CastèVive!, testimonia l’impegno di una realtà imprenditoriale come il porto turistico spezzino nella cura del territorio e dell’ambiente, valori che sono alla base dell’associazione creata proprio dagli abitanti di Castè. "Sostenere CastèVive! nella rinascita e promozione di un borgo di grande pregio storico e naturalistico – dichiarano da Porto Mirabello –, ha quindi un significato che supera l’obiettivo, già di per sé importante, di creare intrattenimento per i turisti e i residenti. Si tratta di un significativo esempio di come due realtà diverse, possano vicendevolmente supportarsi. Musica e arte non conoscono barriere, confini, colori e latitudini". La rassegna avrà inizio domani, a partire dalle 18.30: ‘Moods Stati dell’Anima’ è il titolo della mostra del maestro Mauro Manco, poliedrico artista di origine italosvizzera, che ha stabilito la sua residenza a Castè. Le opere, che verranno presentate al BluBistrot di Porto Mirabello rappresentano lo stato d’ animo dell’artista nel tempo della creazione, ma vogliono essere anche un invito, rivolto a chi le guarda, ad entrare in sintonia con il pittore. Questi quadri astratti e multimaterici sono realizzati con diverse tecniche e materiali quali la carta, il cartone e la pittura acrilica. A seguire, dalle 21.30, spazio al concerto ‘Sing the Swing’ con Frank Vitali e i Lestofanti. Un suggestivo confronto tra due grandi artisti: Fred Buscaglione e Frank Sinatra che, nonostante le diversità, presentano anche molte analogie. La voce inconfondibile di Frank Vitali sarà accompagnata da Alfredo Petroli, batterista e produttore musicale, Armando Fiorenza alle tastiere, Fabrizio di Marzio al basso, Fabio Cozzani al sax contralto e tenore, Giovanni Franceschini alla tromba e Antonio Traverso al sax tenore.

Marco Magi