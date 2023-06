Cyber e subacqueo Domini a confronto

Due mondi, subacqueo e virtuale, all’apparenza distanti tra loro; posti in contatto e in dialogo. Dominio subacqueo e dominio cyber sono nuove sfide per la Marina impegnata in un percorso la cui prima fase si è conclusa con l’esercitazione Chironex 2023-1 ad aprile, nell’ambito della più ampia esercitazione Mare Aperto 23-1;. Per essere pronta, e in occasione di Seafuture, la Marina ha curato ben tre panel dedicati al confronto di riflessioni su questa nuova sinergia: il primo, previsto per lunedì 5 giugno dalle 14.30 alle 16.30 nella Conference 1 al padiglione 61 dell’Arsenale, ha titolo ’How to unveil the underwater dimension’; il secondo dal titolo ’How to protect the cyber underwater dimension’ sarà invece allestito martedì 6, dalle 10.30 alle 12.30, sulla fregata Marceglia. Il terzo e ultimo panel "New technologies for the ocean mapping", avrà luogo mercoledì 7giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.00, a bordo di nave Vespucci.