Curioso e giocherellone. Luciano amico di famiglia

È il felino più popolare d’Italia: estremamente sveglio, curioso e giocherellone ma allo stesso tempo dall’indole mite e affettuosa; il gatto europeo, conosciuto anche come European Shortahair, è una razza felina a tutti gli effetti. E Luciano, che sulla fronte riporta la caratteristica ’M’ creata dalle striature, ne è l’emblema. Ritrovato sul territorio nel giugno scorso, è stato subito portato al canile municipale della Spezia, dove i volontari dell’associazione “L’Impronta“, che lo gestiscono, se ne sono immediatamente presi cura. Con grandi occhi verdi magnetici e il manto grigio tigrato a pelo corto, Luciano è un gatto adulto di taglia media dalla corporatura snella e dal carattere vivace e attivo. Ama muoversi, esplorare e giocare apprezzando molto la compagnia di tutti gli altri gatti (anche cuccioli) e degli umani, anche se non è adatto ai bambini. Non disdegna ricevere carezze ma, soprattutto, stimoli sempre nuovi volti a soddisfare la sua voglia di scoperta. Se libertà rimane la sua parola d’ordine, tanto che Luciano difficilmente apprezza stare in braccio e fermamente detesta trovarsi chiuso in piccoli spazi, la sua natura equilibrata di gatto europeo indipendente ma affettuoso; lo rende un perfetto gatto di famiglia o per singoli padroni che, magari, posseggono già altri gatti.

Alma Martina Poggi