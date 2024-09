"Cuore e grinta, questa squadra ci assomiglia". Applausi per D’Angelo: "Ha fatto lui il gruppo"

"È uno Spezia a nostra immagine e somiglianza: cuore, grinta e sudore. A Cremona le Aquile avrebbero meritato di vincere". Scrosciano gli applausi dei novecento tifosi aquilotti presenti allo ‘Zini’ per l’ennesima prestazione positiva dei bianchi: "D’Angelo ha creato un gruppo fortissimo. Domenica trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia per vincere il derby contro la Carrarese". Entusiasta Alberto Narducci, tifoso aquilotto abitante a Genova: "Torniamo a casa con un punto prezioso, conquistato in un campo difficile. Siamo soddisfatti perché abbiamo visto una squadra che lotta e non molla mai, che reagisce alle difficoltà. C’è di che essere ottimisti e fiduciosi per il futuro. Resta un po’ di amaro in bocca per le grandiosi parate di Fulignati che non hanno permesso di vincere il match. La notevole fisicità delle Aquile è un punto di forza, è uno dei motivi per i quali i bianchi riescono a rendersi pericolosi sulle palle inattive. Ora sotto con il derby con l’obiettivo di vincere, in un ‘Picco’ che sarà una bolgia animata da diecimila tifosi".

Soddisfatto Gianluca Petriccioli: "Grandissima emozione al gol del pareggio di Petko, peccato l’urlo strozzato in gola su quel colpo di testa di Colak terminato di poco a lato. Essere in alto in classifica fa piacere e crea entusiasmo, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo della salvezza. Da dieci e lode la grinta e la determinazione messe in campo dagli Aquilotti, si vede che mister D’Angelo è riuscito a creare un gruppo fortissimo, capace di andare oltre le avversità. Un plauso particolare lo meritano Salvatore Esposito e lo stesso Reca che è entrato ottimamente in partita. Ora tutti al ‘Picco’ contro la Carrarese, il popolo bianco farà la differenza creando un’atmosfera incredibile". Contento Massimo Del Signore: "Partita molto emozionante per il carattere espresso dalla squadra, gli Aquilotti sono davvero a nostra immagine e somiglianza, scendono in campo con quella grinta e determinazione che fa la differenza, non mollano mai fino all’ultimo secondo. Brucia un po’ non aver conquistato i tre punti, diciamo che in questa circostanza la fortuna non ha arriso ai bianchi, al contrario di quello che era accaduto contro il Cesena. Bertola il migliore tra i Aquilotti, sta avendo una crescita esponenziale incredibile, speriamo che rinnovi il contratto. Domenica prossima riunione collettiva al ‘Picco’ per vincere il derby, senza se e senza ma".

Incalza Roberto Bellandi: "Spezia in grande forma, straripante nella ripresa, il successo sarebbe stato sacrosanto. Al di là del risultato, la prestazione dei bianchi è stata davvero soddisfacente, si vede la mano di mister D’Angelo, un autentico valore aggiunto, l’Omone è sempre più nei nostri cuori. Si avvicina il derby, molto sentito per noi tifosi di una certa età che abbiamo vissuto la sfida ligure-apuana ai tempi della Serie C, la bolgia del ‘Picco’ dovrà fare la differenza".