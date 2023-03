Cuomo, spezzino alla corte di Jobs "Per Steve l’impossibile non c’era Lavoro ancora, così fuggo la noia"

di Marco Magi Il nome di Steve Jobs è conosciuto da tutti. In pochi, però, sanno che un suo storico collaboratore e amico si chiama Mauro Cuomo, è spezzino e tornerà nella sua città domani sera, al cinema Il Nuovo, per presentare il suo libro ‘In viaggio con Steve’. Da tanti anni lontano da Spezia, per molti in Lunigiana. E adesso? "Dal 2022 sto a Livorno – esordisce Cuomo – dopo 28 anni passati a Fivizzano, per la gioia di mia moglie, che ha sempre amato la campagna. Volevo una città di mare, e Spezia, purtroppo, quello non lo ha più". Alla Spezia come è iniziato il suo percorso verso l’ascesa che l’ha portata alla ‘corte’ di Steve Jobs? "Dopo aver preso la licenza media ai salesiani, mi sono trovato al liceo Pacinotti, per due anni, poi, visti i miei problemi di disciplina, sono stato spedito in collegio a Empoli". È allo scientifico che ha conosciuto Angelo ‘Ciccio’ Delsanto, che introdurrà l’evento spezzino? "Certamente, ma anche in giro in via Chiodo. Pur pensandola allo stesso modo, però, visto che ero molto giovane in quel periodo, non abbiamo mai condiviso le lotte, ma le abbiamo compiute successivamente, lui a Genova e io...