Cuochi per una sera al Senato. Ragazzi della Luna da applausi

Cuochi d’eccezione ai fornelli del ristorante del Senato. A cucinare sono sette ragazzi della cooperativa sociale i Ragazzi della Luna che da 8 anni a Spezia si occupa di rendere operativi i progetti di persone con autismo. L’iniziativa, partita dalla senatrice spezzina della Lega, Stefania Pucciarelli, ha visto cinque i ragazzi ai fornelli della cucina di palazzo Madama, mentre due sono stati impegnati in sala. Tra gli ospiti della sera anche la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Per una serata così speciale è arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha incontrato i ragazzi al lavoro in cucina, assaggiando i piatti cucinati. "È stata una splendida iniziativa che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze dell’Associazione Luna Blu di mostrare a tutti il loro grande lavoro e professionalità – sottolinea Stefania Pucciarelli – hanno lavorato nelle cucine del Ristorante dei Senatori di Palazzo Madama, coadiuvati cuochi qualificati ed educatori, nella preparazione di pasta fresca, pane, pizza, focaccia e prodotti dolciari che sono stati serviti per la cena e sono stati apprezzati da tutti i commensali. Una dimostrazione concreta del grande lavoro svolto dai ragazzi dell’Associazione che ha il preciso obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo. Un progetto ambizioso che guarda ad un modello inclusivo da promuovere e sostenere in tutti i modi. Sono felice di aver dato la possibilità a questi ragazzi di mostrare il loro talento e di aver dato spazio all’Associazione “Luna Blu” che è diventata un vero e proprio esempio virtuoso in merito all’inclusione nel mondo del lavoro per le persone con autismo".