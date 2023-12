Cuochi, lavapiatti e receptionist

Le proposte di lavoro pubblicate al Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 IMPIEGATO Agenzia immobiliare ricerca 1 impiegato commerciale. Zone operative: La Spezia, Massa Carrara e province. Richiesti pacchetto Office e lingua inglese, patente, età fra i 20 ed i 40 anni. Tempo determinato o apprendistato. Full-time: dal lunedì al sabato. Offerta 51222

1 LAVAPIATTI Ristorante nella zona di Castelnuovo cerca 1 lavapiatti con esperienza. Si offre lavoro a tempo determinato (part time) con possibili sviluppi. Età 25-60 anni, giorni di lavoro sabato sera e domenica a pranzo orario 20-24 e 13-17. Offerta 51265

1 AIUTO CUCINA Ristorante in Tellaro di Lerici ricerca aiuto cucina. Età ideale 18 -30 anni, preferibile ma non indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi prorogabile. Offerta 51167

1 RECEPTIONIST Hotel di Lerici cerca 1 addetto al ricevimento front office. La risorsa dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, effettuare le operazioni di check-in e check-out, fornire ai clienti tutta l’assistenza di cui necessitano. Conoscenza inglese, pacchetto office, età compresa fra i 28 ed i 55 anni, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Da febbraio a dicembre 2024 su turni 8-16, 16-24, 24-8. Offerta 51159

1 OPERAIO Azienda specializzata in stabilizzazione nautica ricerca un operaio specializzato in assemblaggi meccanici ed elettrici. Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero; disponibilità a straordinari quando necessario. Preferibile esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato con finalità assuntiva. Full-time dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro La Spezia. Offerta 51145