"Cultura e integrazione sul modello Spezia"

Dice di sentirsi una "vera spezzina" perché qui, alla Spezia, ha vissuto molti più anni di quelli che ha trascorso nella Repubblica Dominicana e perché, sempre qui, nella città dell’estremo levante ligure; le sono capitate "le cose più belle della sua vita". Dal matrimonio nel ’96 all’arrivo del figlio che oggi l’ha resa nonna di Chloe, la sua nipotina di 15 mesi. Mirian Rodriguez, classe ’74, è la prima donna di origine dominicana a essere eletta nel consiglio comunale della nostra città e oggi è in corsa per le regionali.

Com’è stata fin qui l’esperienza in consiglio comunale?

"Devo dire che sono stati due anni di intenso lavoro condotto sempre al fianco del sindaco Peracchini: siamo una squadra forte e mi sento molto fortunata e orgogliosa di farne parte. La mia attività di consigliera è soprattutto volta a favorire l’ inclusione e un’integrazione sempre più efficace e migliore ed è per questo che da sempre mi batto, così come tengo a che la grande accoglienza e ospitalità che la città della Spezia ci ha sempre dimostrato sia ripagata con il rispetto delle regole e la collaborazione".

Se eletta, quale sarà il suo principale contributo in Regione?

"Mi piacerebbe esportare l’alto livello di integrazione raggiunta dalla Spezia che ha compiuto davvero passi da gigante in fatto di accoglienza e condivisione; io ne sono un esempio, basta vedere quanta strada ho potuto percorrere. Inoltre penso che il mio punto di vista, per il fatto di essere duplice, grazie alle due culture che in me convivono, possa essere una ricchezza per tutti così come può essere un valore aggiunto l’esperienza che ho avuto la possibilità di maturare nelle tante associazioni di volontariato che sono davvero una grande risorsa e opportunità per il benessere dell’intera comunità".

Alma Martina Poggi