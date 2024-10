Cucciolo sbranato sulla strada. La proprietaria finisce in ospedale

Follo (La Spezia), 5 ottobre 2024 – Si è spenta dopo due giorni di agonia nella clinica veterinaria dove era stata trasportata urgentemente la piccola Anna, un cucciolo di maltese aggredito da due pastori tedeschi spuntati all’improvviso sulla strada. La forza dei due cani è stata incontenibile per il batuffolo di pelo candido “sbalzata” come una palla mentre la proprietaria nel tentativo di proteggerla è caduta terra procurandosi contusioni e una prognosi di 18 giorni di referto.

La vicenda è accaduta a Follo sotto gli occhi dei passanti che nulla hanno potuto per fermare la furia dei due cani scappati da un recinto all’insaputa della padrona che è intervenuta quando ormai il dramma si era consumato. La donna è soltanto riuscita a calmare l’impeto dei due pastori quando le condizioni del piccolo Maltese erano ormai disperate. Il cagnolino era appena uscito da casa, affidato per la passeggiata pomeridiana alla madre della proprietaria che si è trovata davanti all’improvviso i due cani di taglia decisamente più grande e potente che si sono avventati sul cagnolino provocando ferite e lesioni gravissime che hanno portato al decesso dopo due giorni di ricovero. Un destino davvero infelice per Anna che era stata ricoperta di attenzioni e amore dalla famiglia di Follo adottandola da un canile dove era stata consegnata da un volontario che l’ha trovata legata a un palo. Il drammatico pomeriggio è proseguito poi al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana dove è stata ricoverata la signora che ha tentato di difendere il Maltese. Nella caduta, pur non ricevendo morsi dai pastori, ha riportato contusioni al femore e abrasioni varie giudicate guaribili in 18 giorni di referto.

Ma anche la giovane proprietaria del cagnolino per lo spavento e il dolore dell’accaduto ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie, e al ricovero, per un attacco di panico. I due cani sono fuggiti da una abitazione della zona. Nonostante i cancelli chiusi hanno comunque trovato un varco nella recinzione e sono scappati senza che la proprietaria, una turista ospite di amici, se ne accorgesse. E’ stata avvertita da alcuni residenti che vedendo l’aggressione si sono ricordati della presenza di due cani di quella razza in una abitazione. Ma quando è intervenuta ma potuto soltanto calmare la furia senza evitare il danno. La famiglia del cagnolino aggredito si è adesso rivolta all’avvocato sarzanese Francesco Di Negro per tutelarsi.