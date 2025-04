Crociere, attracchi in sicurezza al Garibaldi. Simulazioni di manovra superate a pieni voti

È stata completata la seconda sessione di simulazioni di manovra delle navi da crociera in modalità real-time per gli accosti al molo Garibaldi Ovest presso il centro Cetena di Genova: esito positivo per le operazioni eseguite sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, alla presenza dei tecnici dell’Adsp, dei Piloti del porto, della società concessionaria del servizio di rimorchio, dei responsabili di Scct, La Spezia & Carrara Cruise Terminal e dei Comandanti delle principali compagnie crocieristiche Msc, Costa Crociere e Royal Caribbean.

Accertato, quindi, che le navi potranno compiere le manovre di accosto al molo Garibaldi Ovest in totale sicurezza, relativamente agli scenari di sviluppo delle fasi di completamento dei lavori di costruzione del nuovo molo crociere su Calata Paita e la bonifica dei fondali antistanti il molo Garibaldi. "Confermate la soluzione e l’impostazione proposte dall’Adsp e dalla Capitaneria di Porto, che fin da subito avevano rassicurato cittadini e operatori del settore sulla fattibilità, da parte delle navi da crociera, di poter ormeggiare in piena sicurezza presso il molo Garibaldi. Il progetto esecutivo è pronto per essere trasmesso alla Regione Liguria al fine di avviare la gara per l’esecuzione dei lavori", ha commentato il commissario straordinario dell’Authority Federica Montaresi. "Questa attività ha permesso di garantire elevati standard di sicurezza alle unità da crociera che scalano il porto della Spezia, attualmente interessato da importanti modifiche infrastrutturali. Sono molto soddisfatto" le parole del comandante della Guardia Costiera della Spezia Alberto Battaglini. Già in seguito ad analoghe simulazioni effettuate lo scorso dicembre al Cetena era stata certificata la fattibilità degli accosti al primo bacino portuale riferita ad un primo avanzamento dei lavori del molo e in assenza di bonifica, che ha avuto ulteriore conferma con queste nuove operazioni, anche in vista del completamento della bonifica e della costruzione.

"La prossima settimana saremo al Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera internazionale del settore crocieristico, assieme ai rappresentanti di Scct e di tutti i porti italiani riuniti in Assoporti sotto il logo CruiseItaly - one country many destinations . Avremo così l’opportunità di illustrare direttamente ai più grandi players mondiali tutte le azioni che abbiamo intrapreso per il potenziamento di questo tipo di traffico nei nostri due porti di riferimento" conclude Montaresi.