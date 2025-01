Croce Verde apre al Servizio civile

La Croce Verde di Arcola lancia l’appello: "Aspettiamo solo voi!". L’associazione annuncia l’uscita del bando del servizio civile universale: 364 posti in 85 sedi di Pubbliche Assistenze Anpas, la Croce Verde ha 4 posti disponibili. Potranno presentare domanda i giovani italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia, che abbiamo compiuto 18 anni e non superato il 28° alla data di presentazione della domanda. La durata del Servizio Civile Universale è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 507 euro. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle 14 del 18 febbraio, tutte le informazioni si possono trovare su http://bit.ly/3P9QeKO oppure contattando la sede ad Arcola in piazza 2 Giugno 11, telefonando allo 0187/987468 o inviando una mail a [email protected]