Croce Rossa commissariata: "Passo indietro"

La normativa della Croce Rossa Italiana obbliga presidenti e consiglieri a svolgere non più di due mandati nel loro ruolo: questo non ha dato la possibilità all’ex presidente della Cri di Spezia Luigi De Angelis (nella foto) di ricandidarsi alle scorse elezioni di maggio per il rinnovo dei vertici associativi. La notizia ha lasciato sgomenti i volontari della Croce Rossa spezzina, che speravano di poter contare sul loro presidente ancora per le prossime legislature, consapevoli che si creerà un vuoto che complicherà non poco lo sviluppo programmatico dell’associazione.

Nei giorni scorsi la Croce Rossa della Spezia è stata quindi commissariata, in quanto non sono arrivate candidature alle cariche di presidente e consigliere: questo darà però la possibilità a De Angelis di potersi ricandidare alle elezioni suppletive che saranno indette nei prossimi mesi. Per De Angelis si tratta quindi di un ’arrivederci’

"Si apre una fase di attesa complicata – dice l’ex presidente – sono molte le sfide che ci eravamo posti e il periodo di commissariamento non farà altro che rallentare i nostri progetti, in particolare quello della costruzione della nuova sede molto attesa dai volontari. Sono rimasto sorpreso della mancata abolizione di questa norma, a mio parere è un atto di autolimitazione che la Croce Rossa si è posta senza che vi fosse un obbligo in tal senso derivante da disposizioni di legge o di regolamento, visto che si tratta di un limite non previsto nella normativa del Terzo Settore, né vi sono precedenti nella prassi degli Enti del Terzo Settore. Un augurio di buon lavoro al commissario". Al commissario Gianni Garetto, volontario della Cri spezzina, il compito di traghettare il Comitato alle nuove elezioni in programma nei prossimi mesi.