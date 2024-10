’Crastan’, 40 anni di caffè. E’ un compleanno speciale

Quarant’anni di Crastan. Una giornata speciale quella di oggi per il bar di corso Cavour angolo viale Garibaldi gestito dall’amministratore Marco Fanciulli e Daniele Cei. La storia del locale della famiglia Crastan ha origini molto più lontane. Risale infatti alla metà dell’Ottocento, quando la famiglia svizzera Crastan decise di sbarcare alla Spezia per esercitare l’arte della caffetteria e della pasticceria. Il Bar Crastan di via Chiodo, luogo di tendenza di quegli anni, venne purtroppo distrutto da una bomba nel 1943. Quello attuale invece, sopravvisse alle bombe e al dopoguerra e adesso oltre a essere un punto di riferimento per la città è un porto sicuro per tanti dipendenti. Per anni ha ospitato anche il club dello Spezia calcio E’ stato rilevato esattamente il 5 ottobre del 1984 e tra tanti sacrifici ma anche moltissime soddisfazioni è arrivato ai giorni nostri, attraversando le difficoltà del commercio e quelle terribili dell’emergenza sanitaria. "Abbiamo vissuti grandi soddisfazioni – spiegano – come la mitica Tazzina d’Oro quale miglior caffetteria della provincia spezzina vinta nel 2018 e momenti di grande preoccupazione e tensione nel periodo Covid.

Quello che ci ha sempre caratterizzato, nel bene e nel male, è stata la tenacia e la perseveranza di non mollare mai, anche quando tutto portava a farlo. Il nostro staff è stato sempre composto da ragazzi in gamba, volenterosi e con la testa sulle spalle. È sempre stato un dare-avere, un insegnamento-apprendimento e un arricchimento a vicenda". Oggi dunque è in programma una grande festa dunque e motivo di ringraziamenti. "A tutti i nostri ragazzi, quelli che sono ancora con noi e quelli che hanno intrapreso strade diverse. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri clienti,che sono la nostra linfa vitale". Al compleanno che si festeggia oggi a partire dalle 19 al Bar Crastan, quello di Corso Cavour angolo Viale Garibardi e naturalmente sono tutti invitati per brindare a un prestigioso traguardo e puntare a nuove soddisfazioni sempre nel segno della professionalità, cortesia e competenza.