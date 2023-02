Covid Liguria, ricoveri sempre sotto quota cento

Covid Liguria

La Spezia, 28 febbraio 2023 – Lieve aumento dei ricoveri di pazienti positivi al Covid in Liguria, che però restano sotto quota cento e in gran parte riguardano persone sì positive, ma ricoverate per motivi non direttamente collegati al virus.

L’ultimo bollettino indica in 98 i pazienti positivi negli ospedali liguri, due in più di ieri, dei quali due in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono invece 104 (Imperia 17, Savona 14, Genova 59, La Spezia 14); 113 le guarigioni.

Il bollettino riporta anche due decessi avvenuti al San Martino, che risalgono a domenica e lunedì: si tratta di due uomini di 88 e 91 anni.