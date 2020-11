La Spezia, 7 novembre 2020 - Molti dati quantomeno migliori di venerdì nel bollettino sul Covid-19 diramato oggi pomeriggio dalla Regione Liguria, ma la circolazione del coronavirus è ancora molto forte e soprattutto oggi si registra un numero molto alto di decessi, ben 35 ma non tutti in un solo giorno (qui il dettaglio). In tutto sono stati eseguiti 5.630 tamponi nelle ultime ventiquattr'ore.

Il numero dei nuovi positivi è di 1.092, inferiore a venerdì quando furono 1.127. Il totale di casi registrati dall'inizio dell'emergenza è di 35.544, mentre coloro che sono attualmente positivi è di 16.878, cioè 507 in più di ieri. Il saldo si ricava togliendo dai 1.092 nuovi positivi il buon numero di 550 guariti e purtroppo i 35 deceduti. Per il secondo giorno di fila le guarigioni sono molte perché, come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, si considerano nei casi "guariti", oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi.

Sul fronte dei ricoveri, il numero è positivo: ci sono 15 ricoverati in meno, attualmente in tutto sono 1.378, dei quali 77 in terapia intensiva, cioè uno in meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 10.728 persone, 429 in più di ieri.

Il dettaglio dei 1.092 nuovi casi (non si intende la residenza dei nuovi contagiati ma il luogo dove è stato analizzato il tampone):

Asl1: 163 (49 contatti caso confermato, 114 attività screening)

Asl2: 119 (31 contatto caso confermato, 88 Attività screening)

Asl3: 636 (174 contatto caso confermato, 414 attività screening, 48 settore sociosanitario)

Asl4: 0

Asl5: 174 (76 contatto caso confermato, 92 attività screening, 6 settore sociosanitario)

La situazione degli ospedali

Asl1 = 123 (7 TI)

Asl2 = 154 (7 TI)

San Martino = 352 (25 TI)

Evangelico = 71 (7 TI)

Galliera = 194 (6 TI)

Gaslini = 14

Asl3 Villa Scassi = 188 (14 TI)

Asl3 Gallino =15

Asl3 Micone = 3

Asl4 = 127 (3 TI)

Asl5 = 137 (8 TI)

La mappa dei positivi per residenza

Ecco gli attualmente positivi per residenza = 16.878

Imperia = 1.426 (+92)

Savona = 1.598 (+61)

Genova = 10.664 (+250)

La Spezia = 2.137 (+82)

Fuori regione = 310 (-11)

Altro o in fase di verifica = 763 (+33)