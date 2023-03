Covid Liguria, i ricoveri tornano sotto quota cento

Covid Liguria

La Spezia, 3 marzo 2023 – Scendono i ricoveri di pazienti positivi al Covid negli ospedali della Liguria, cinque in meno nelle ultime 24 ore. In tutto i pazienti positivi (compresi coloro che sono però in ospedale per ragioni non direttamente legate al virus) tornano sotto quota cento e si attestano a 99, due di questi sono in terapia intensiva.

Sul fronte dei nuovi positivi, il dato dell’ultima giornata è basso ma a fronte di appena 1.200 tamponi circa fra rapidi e molecolari: ci sono 48 nuovi casi registrati (10 a Imperia, 9 a Savona, 26 a Genova, 3 a La Spezia).

Un decesso riportato nel bollettino della Regione Liguria: si tratta di un uomo di 78 anni morto a Pietra Ligure.