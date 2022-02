La Spezia, 6 febbraio 2022 - Riprende, dopo i dati stabili di ieri, il progressivo calo degli ospedalizzati in Liguria. Sono 715, sette in meno rispetto a ieri, ma aumentano di due unità le terapie intensive che sono 33, di cui 26 non vaccinati. Cala il numero di tamponi effettuati: sono 17.728 tra antigenici e molecolari (circa 5 mila in meno rispetto a ieri) che hanno evidenziato 1.925 nuovi casi positivi.

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 277; Savona (Asl 2) 355; Genova: 991, di cui: Asl 3 791, Asl 4 200; La Spezia (Asl 5) 299. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3.

Il totale dei casi positivi è in ulteriore calo: sono 38.970, 2.422 in meno rispetto a ieri. Cala ulteriormente il totale delle persone in isolamento domiciliare che, a oggi, è di 38.249, 2.410 in meno rispetto a ieri. Il bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, riporta ancora 4 decessi relativi a tre pazienti donne di età compresa tra i 78 e i 90 anni e un paziente uomo di 92 anni.

Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore le dosi somministrate sono state 4.367. Le dosi booster somministrate fino a oggi sono state 842.753, 3.299 dosi più di ieri.