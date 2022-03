Covid Liguria, i dati del 13 marzo: 997 nuovi positivi. Lieve crescita dei ricoveri

Genova, 13 marzo 2022 - Sono 997 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di tamponi effettuati, di cui 1.692 molecolari e 4.860 test rapidi antigenici. Di questi, 78 sono a Imperia, 147 a Savona, 424 a Genova, 138 nel Tigullio e 209 alla Spezia.

Negli ospedali ci sono 256 pazienti, tre in più di ieri, di cui 13 in terapia intensiva. Di questi, 8 sono vaccinati e 5 non vaccinati. Si registra la morte di un uomo di 86 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 756 vaccini.