La Spezia, 4 novembre 2020 - Sono 1.122 i nuovi contagi covid oggi in Liguria, emersi dopo 6.141 tamponi effettuati. Mentre salgono a 1.834 le vittime, 24 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.196, per un totale di 1.273 (+62). E salgono a 77 le persone in terapia intensiva, dalle 64 della vigilia.

In Liguria ci sono 9.194 persona in isolamento domiciliare, mentre in totale sono 10.467 le persone attualmente positive al covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sulla base del flusso dati tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero della Salute. Tra i nuovi contagiati, ben 824 si registrano nell'Asl 3 genovese, 124 nell'Asl 1 dell'imperiese, 104 nell'Asl 5 dello spezzino, 63 nell'Asl 2 del savonese e 7 nell'Asl 4 di Chiavari.