La Spezia, 10 novembre 2021 - Un boom di casi Covid in provincia di La Spezia: c'è anche una parziale spiegazione, ma comunque secondo i dati Alisa la provincia diventa maglia nera in regione. Nel bollettino infatti si riferisce di 431 nuovi positivi al covid in Liguria, emersi dopo 5.411 tamponi molecolari e 9.029 test antigenici rapidi. Di questi ben 275 casi riguardano la Asl 5 spezzina, 52 Imperia (Asl 1), 27 Savona, 39 Genova e 36 il Tigullio. Due nuovi positivi non sono residenti in Liguria. L'incidenza di positività con questi nuovi casi, sul totale dei tamponi effettuati, risulta pari al 3%.

C'è da precisare che 159 positività sulle 431 risalgono ai giorni scorsi: per problemi tecnico-informatici nella trasmissione dati tra il 4 e il 7 novembre questi positivi sono stati rimessi nel bilancio, ma il dato che colpisce è che di questi 159 positivi che si erano persi per strada ben 154 riguardano Spezia. Quindi il dato di oggi è comunque molto alto per la provincia spezzina con 121 positivi delle ultime 24 ore.

Se si tolgono i 159 in più, restano comunque 272 positivi in 24 ore: bisogna risalire a fine aprile per trovare un dato simile. Un brutto passo indietro.

Il grafico Covidstat/Infn:

C'è un nuovo decesso, una donna di 63 anni morta l'8 novembre all'ospedale Galliera di Genova.

Crescono di un paziente i malati ricoverati in ospedale, che diventano 112 (+1), dieci dei quali in terapia intensiva (+1). Tornano in calo comunque i pazienti pediatrici, con 4 malati ora ricoverati all'ospedale Gaslini (-2). Il totale dei casi positivi in regione balza quindi di 259 unità a 2.948. Sono 90 in più le persone in isolamento domiciliare (1.503 in totale). Son 2.404 i soggetti in sorveglianza attiva (67 in più). Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati 6.414 i Pfizer o Moderna, di cui salgono a 943.822 le seconde dosi somministrate in regione e a 61.782 le dosi aggiuntive. Ancora una volta non risulta alcuna nuova vaccinazione con AstraZeneca o J&J.