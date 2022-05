Covid Liguria 5 maggio, ancora giù i ricoveri

La Spezia, 5 maggio 2022 - Buono il dato sul calo dei ricoveri per Covid in Liguria nel bollettino del 5 maggio, meno marcato ma comunque in discesa il dato sugli attualmente positivi che scendono di 67 unità per il saldo fra 1.252 nuovi casi registrati, 1.314 guariti e cinque decessi.

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 156 in provincia di Imperia, 163 in quella di Savona, 680 in quella di Genova (dei quali 122 nel Tigullio), 249 in quella di La Spezia. Quattro non sono residenti in Liguria.

Scendono di 18 unità i ricoveri negli ospedali della Liguria, con 15 pazienti in terapia intensiva. In tutto gli ospedalizzati sono 286.

La Regione Liguria segnala cinque decessi, che vanno dal 28 aprile al 2 maggio: si tratta di pazienti anziani, due uomini e tre donne, di età compresa fra 84 e 96 anni, scomparsi a Sanremo (3), Bordighera e Sarzana.

