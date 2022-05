Covid Liguria, ancora un calo di ricoveri e contagi

La situazione Covid in Liguria

La Spezia, 4 maggio 2022 - Il bollettino Covid per la Liguria del 4 maggio riporta almeno due numeri positivi: il calo dei ricoveri e quello degli attualmente positivi.

Cominciamo dalla situazione negli ospedali: rispetto a ieri ci sono sei pazienti in meno. Stabili le terapie intensive (17 ricovrati), scendono a 304 i pazienti in totale, sei in meno di ieri, ricoverati soprattutto al San Martino (72), poi Asl 1 (47), Galliera (48) e Villa Scassi (36).

Le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria sono 446 in meno di ieri, frutto del saldo fra 1.515 guariti e quattro deceduti contro 1.073 nuovi positivi individuati nell'ultima giornata a fronte di 1.954 tamponi molecolari e 6.287 test rapidi..

Ecco i nuovi positivi per provincia: sono 10.73, dei quali 4 non residenti in Liguria.

Imperia 147

Savona 150

Genova 579

La Spezia 193

La Regione Liguria segnala quattro decessi: due risalgono al 30 aprile (due uomini, un 85enne deceduto a Sestri Levante e un 68enne a Lavagna) e due al 2 maggio (due uomini, un 66enne morto ad Albenga e un 89enne morto al San Martino).

I grafici

Grafici CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi

Totale ospedalizzati