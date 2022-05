Covid Liguria, il bollettino del 3 maggio: calo dei ricoveri e dei positivi

La situazione Covid in Liguria

La Spezia, 3 maggio 2022 - I dati del Covid in Liguria aggiornati al 3 maggio indicano una discesa dei ricoveri e delle persone attualmente positive. Il numero di tamponi processati è tornato nella norma dopo il fisiologico calo del fine settimana, oggi sono stati esaminati 2.517 tamponi molecolari e 8.679 test rapidi che hanno portato a individuare 1.638 nuovi casi. Le guarigioni sono 2.044.

I nuovi positivi al coronavirus (1.638) sono stati trovati soprattutto in provincia di Genova (922, di cui 770 nella Asl 3 e ,152 nella Asl 4), poi La Spezia (274), Savona (227) e Imperia (213).

Gli attualmente positivi calano di 411 unità e si attestato a 15.873; sono così distribuiti per provincia di residenza: Savona 2.256, La Spezia 2.398, Genova 8.038, Imperia 2.125.

Oggi si registrano cinque morti, decessi che risalgono al 28 e al 30 aprile: due a Sarzana, due donne di 82 e 90 anni, due al Galliera (due uomini di 85 e 88 anni) e e uno a Villa Scassi (un uomo di 82 anni).

I ricoverati scendono di 20 unità e sono in tutto 310, di cui 17 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri).

Isolamenti

Scendono anche gli isolamenti domiciliari di 405 unità.

Grafici CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi

Totale ospedalizzati