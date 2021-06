La Spezia, 27 giugno 2021 - Covid Liguria, sono 10 i nuovi contagiati da Covid19 a fronte di 3.115 test (1.678 molecolari e 1.437 antigenici). L'incidenza sale alo 0,32%. Il dato degli ospedalizzati è stabile: sono 23 di cui 8 in terapia intensiva. Calano i soggetti in isolamento domiciliare: sono 151, 6 in meno rispetto aieri. Il bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero riporta un decesso, avvenuto il 6 giugno scorso all'ospedale di Sarzana. Da inizio campagna vaccinale sono stati somministrati 1.294.818 vacicni, il 90% delle dosi ottenute dalla struttura commissariale. Nelle ultime 24 ore 1.301 persone sono state vaccinate con dosi Pfizer o Moderna e nessuna con Astrazeneca o Johnson. 57.071 persone sono sate vaccinate con due dosi.

© Riproduzione riservata