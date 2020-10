La Spezia, 14 ottobre 2020 - Anche in Liguria il dato dei nuovi positivi al coronavirus resta alto, anche se il numero dei nuovi positivi registrato nelle ultime 24 ore è più basso del giorno precedente: oggi il numero è 362, così il totale dei casi da inizio emergenza sale a 16.264. Di questi gli attualmente positivi sono 5.089, 305 in più del giorno prima per effetto della guarigione di 56 persone e di un decesso.

I ricoverati salgono di 16 unità e sono in tutto 315, di cui 29 in terapia intensiva: due in più. Ecco come sono divisi per Asl:

Asl1 = 14

Asl2 = 25 (2 UTI)

San Martino = 85 (11 UTI)

Galliera = 42 (5 UTI)

Gaslini = 16

Asl3 Villa Scassi = 56 (4 UTI)

Asl4 = 24

Asl5 = 53 (7 UTI)

Aumenta anche il numero delle persone in isolamento: 2.76, 136 in più.

I nuovi casi di oggi si concentrano soprattutto nella zona della Asl 3 (Genova), con ben 269 casi, segue La Spezia con 38, poi la Asl 2 (Savona) con 33, la Asl 1 con 12 e la Asl 4 con 10.

I tamponi effettuati sono stati 3.981.

Gli attualmente positivi per residenza:

5.089

IM = 297 (-2)

SV = 370 (+29)

GE = 3.038 (+254)

SP = 868 (+8)

Fuori regione = 133 (+2)

Altro o in fase di verifica = 383 (+14)