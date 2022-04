Covid Liguria, pochi tamponi per le feste ma i ricoveri non scendono

La Spezia, 18 aprile 2022 - Continuano a calare i casi positivi al Covid in Liguria che oggi sono 17.614, cioè 46 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 453 su 2.651 test e tamponi (656 molecolari e 1995 antigenici) per un tasso di positività pari al 17%. Da sottolineare che la concomitanza con le feste pasquali ha portato a un brusco calo dei test eseguiti, che di solito si aggirano sui diecimila mentre oggi sono meno di tremila.

Genova ha il maggior numero di casi (234), seguito da Spezia (96), Savona (73), Imperia (46) e il Tigullio con 4 nuovi casi.

Aumentano temporaneamente gli ospedalizzati che oggi sono 310, 2 in più rispetto a ieri, e le terapie intensive, che sono 10, una in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 16.642 persone, 54 in meno rispetto a ieri.

Non ci sono segnalazioni di decessi. I morti, da inizio pandemia, sono 5.230.

Il grafico CovidStat/Infn

L'andamento dei ricoveri

Gli attualmente positivi