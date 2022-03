Covid Liguria, continua la discesa dei ricoveri. Toti: "Verso la zona bianca"

La Spezia, 5 marzo 2022 - Sono 1.026 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Liguria, a fronte di 2.701 tamponi molecolari e 7.412 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri continua a scendere il numero dei pazienti: sono 260 pazienti covid, 7 in meno di ieri. Di questi, 16 sono in terapia intensiva: 7 di loro non sono vaccinati. Il report registra sei decessi: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono a 5.133.

I dati dei nuovi casi per provincia: Imperia 80, Savona 151, Genova 652 (dei quali Tigullio 132), La Spezia 139, non residenti in Liguria 4.

Liguria verso la zona bianca

I numeri dell'incidenza e dei posti letto in terapia intensiva e in area medica spingono la Liguria, se confermati nei prossimi giorni verso la zona bianca. Lo sostiene il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti. «Per arrivare alla zona bianca - spiega Toti - è stata determinante la campagna vaccinale: ad oggi in Liguria sono stati somministrati complessivamente 3 milioni e 410.834 vaccini, pari al 98% di quelli consegnati. Dal primo marzo è iniziata anche la somministrazione del nuovo vaccino proteico Novavax: sono 441 le persone che lo hanno scelto. Certo, non si tratta di grandi numeri, ma non dobbiamo dimenticare che oggi la stragrande maggioranza dei liguri è vaccinata, moltissimi anche con la dose booster e quindi l'opzione Novavax riguarda i pochi che non hanno fatto neppure una dose di vaccino: considerato che 1.277.807 liguri sono stati vaccinati con almeno una dose, parliamo di poco più di 200 mila persone, anche meno se consideriamo chi non ha potuto vaccinarsi per motivi di salute». «Da pochi giorni - conclude Toti - abbiamo iniziato anche la somministrazione della quarta dose di vaccino alle persone con serie patologie immunodepressive, circa 8 mila in Liguria: sono 72 le quarte dosi somministrate ad oggi, a cui si aggiungono 56 prenotazioni per i prossimi giorni»

