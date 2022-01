Genova, 10 gennaio 2021 - Sono 2.204 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Liguria, a fronte di 3.263 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 6.277 tamponi antigenici rapidi.

A causa di un aggiornamento informatico oggi non è disponibile il dato dei nuovi positivi riferito alla residenza.

I ricoverati

Riguardo agli ospedali, i ricoveri aumentano dopo il lieve calo di ieri: oggi sono 39 in più, 70 in totale. In terapia intensiva ci sono 43 pazienti, tre in meno di ieri: 35 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

I decessi

I decessi segnalati, casi che vanno dal 5 al 9 gennaio, sono cinque in tutto: tre uomini e due donne dai 75 ai 97 anni.

